Lutto ad Alassio, in provincia di Savona, dove una donna è morta la notte tra lunedì e martedì schiacciata da un letto contenitore. Maria Vittoria 'Chicca' Ienca aveva 62 anni ed era un volto noto nella cittadina per essere titolare del negozio di arredamenti Pietro Briozzo e per avere ricoperto l'incarico di consigliera comunale con delega alla cultura.

Il letto contenitore che l'ha schiacciata si trovava nella sua abitazione in cui viveva insieme al marito. È stato lui a chiamare i soccorsi non appena ha trovato la donna incastrata sotto al letto. Ienca lascia, oltre al marito, i due loro figli e il fratello Massimo, dirigente sportivo che ricopre l'incarico di segretario generale della Sampdoria.

Numerose le dimostrazioni di cordoglio per la sua scomparsa. "A nome nostro e di tutta l'Amministrazione Comunale - dichiarano il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l'assessore al Commercio Franca Giannotta - esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria 'Chicca' Ienca, titolare di una delle attività storiche alassine e già consigliere comunale con incarico alla Cultura nella Giunta Avogadro. Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Ai suoi familiari e alle persone a lei care giungano le nostre più sentite condoglianze".