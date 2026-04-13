circle x black
Cerca nel sito
 

Albero cade per il vento, 16enne muore schiacciata a Bisceglie

La ragazza è arrivata già morta al pronto soccorso

- FotogrammaAmbulanza - Fotogramma
- Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
13 aprile 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 16 anni è morta oggi, lunedì 13 aprile, a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, a causa della caduta di un tronco di albero che ha ceduto, probabilmente per il forte vento. Ha subito un trauma da schiacciamento. La ragazza è arrivata già morta al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie. E' accaduto in via Sergio Cosmai.

CTA

Forti raffiche di vento si stanno abbattendo su tutta la Puglia. Per evitare altri rischi il Comune di Bari ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni. Per la stessa ragione sono stati chiusi anche i parchi e i giardini cittadini.

Sono diversi i voli, sia nazionali che internazionali, in arrivo all'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari che, sempre a causa del forte vento, sono stati dirottati negli aeroporti di Roma Fiumicino e Brindisi-Salento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo morte caduta albero
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza