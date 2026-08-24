"Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Alessandro Filippi. Roma perde un grande manager, che con competenza, passione e straordinaria dedizione ha guidato Ama in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e al rilancio dell’azienda". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri esprime il suo dolore per la morte del direttore generale di Ama.

"Alessandro ha lavorato senza mai risparmiarsi, con un impegno e un attaccamento al servizio pubblico che non sono mai venuti meno, fino agli ultimi mesi. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne, oltre alle grandi qualità professionali, la serietà, la generosità e il forte senso di responsabilità con cui ha affrontato ogni sfida. La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per Roma e - sottolinea - per tutti noi. Alla sua famiglia rivolgo il mio abbraccio più affettuoso e il cordoglio di tutta la città, insieme a una particolare vicinanza a tutte le lavoratrici e i lavoratori di Ama che hanno condiviso con lui questi anni di intenso lavoro”.

Cordoglio è stato espresso anche da Claudia Pratelli, assessora alla Scuola Formazione e Lavoro di Roma Capitale: "Ho appreso stamattina della scomparsa di Alessandro Filippi, una delle prime persone che ho conosciuto all’inizio di questa avventura con l’amministrazione comunale. Sicuramente perdiamo un grande manager, ma avverto forte il dolore per la scomparsa dell’uomo, la persona ispirata e gentile, intelligente e pacata che ho scoperto in questi anni. Ciao Alessandro e buon viaggio", ha detto in una nota.

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha ricordato così Filippi: "La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie qualità umane e professionali. Un uomo, un professionista di grande spessore, che si è contraddistinto per serietà e alto senso del dovere, capace di servire la comunità capitolina con esemplare dedizione anche nei momenti più complessi e delicati. Non potremmo mai dimenticare l’impegno, la dedizione e l’encomiabile lavoro assicurati dal dottor Filippi durante il Giubileo, in occasione delle esequie del Santo Padre Papa Francesco e dell’insediamento di Papa Leone XIV, quando il contributo di tutti ha raggiunto la più elevata intensità, risultando fondamentale per garantire alla Capitale una risposta all’altezza di eventi di portata storica - conclude - Alessandro Filippi mancherà alla sua famiglia, ad Ama, a Roma e a tutti noi. Ai suoi cari rivolgo il mio più autentico pensiero di vicinanza con un forte sentito abbraccio".