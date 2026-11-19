I kefir in commercio sono tutti uguali? La realtà è ben lontana dalle aspettative: quasi l'80% del mercato italiano - informa una nota - "è rappresentato da prodotti privi di lieviti , uno degli elementi che, insieme ai batteri lattici, caratterizzano questo alimento fermentato secondo la definizione del Codex Alimentarius. Una differenza poco visibile per chi acquista, che solleva una domanda eticamente rilevante: i consumatori sanno davvero cosa stanno scegliendo quando mettono un kéfir nel carrello?" È da questa domanda che prende il via 'Kéfir: Vuoi sapere la Verità?', l’iniziativa con cui Activia - si legge - porta l’attenzione sulle caratteristiche del kéfir autentico e sulla trasparenza delle informazioni per i consumatori. Il concept ha ispirato una campagna dal tono provocatorio ed è stato il filo conduttore dell’incontro del 19 novembre allo Swiss Corner di Milano, che ha riunito il divulgatore scientifico Massimo Barberi, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, e Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Italia e Grecia, per affrontare il tema da tre prospettive complementari: la scienza, la trasparenza e la responsabilità delle aziende.

Originario delle regioni del Caucaso, il kéfir autentico, secondo il Codex Alimentarius - dettaglia la nota - è un latte fermentato ottenuto dalla fermentazione del latte con colture ottenute dai granuli di kefir comprendenti diversi tipi di batteri e lieviti. È questa combinazione a distinguerlo dagli altri latti fermentati e a conferirgli il gusto fresco e acidulo, la leggera frizzantezza e la consistenza più fluida che lo caratterizzano. La varietà di microrganismi che ne deriva contribuisce al benessere generale e alla diversità del microbiota intestinale.

"Il kéfir nasce dai grani di kéfir, una comunità naturale di batteri e lieviti che lavorano insieme durante la fermentazione. Possiamo immaginarlo come un'orchestra sinfonica, in cui ogni componente svolge un ruolo preciso: è proprio l'azione combinata di questi numerosi microrganismi a renderlo diverso dagli altri latti fermentati - ha spiegato Barberi, giornalista scientifico- . La varietà microbica è uno degli aspetti che rendono il kéfir interessante anche per la ricerca sul microbiota intestinale, un ecosistema complesso il cui equilibrio è importante per il nostro benessere. Non solo, le ricerche in corso evidenziano gli effetti benefici di questo alimento su metabolismo, stati infiammatori e salute del sistema immunitario. I lieviti, inoltre, contribuiscono a conferirgli alcune caratteristiche sensoriali riconoscibili, come il gusto fresco e acidulo e la leggera frizzantezza. Conoscere queste peculiarità è il primo passo per imparare a riconoscere un vero kéfir".

Il kéfir è tra i segmenti più dinamici del banco frigo yogurt e dessert: da gennaio a settembre 2026 - sottolineano da Danone - "le vendite di kéfir in Italia hanno registrato una crescita del 44% a volume e del 50,5% a valore rispetto allo stesso periodo del 2025. Nello stesso periodo, il mercato ha raggiunto i 359 milioni di euro, con circa 10 milioni di famiglie che lo hanno acquistato. Ma la parola kéfir riportata sul fronte della confezione non sempre basta a descrivere la composizione del prodotto. Leggere l’etichetta e verificare se sono indicati anche i lieviti è un gesto semplice per capire che cosa si sta acquistando e distinguere prodotti con caratteristiche differenti".

"La trasparenza non è un favore che le aziende fanno ai consumatori, ma un loro diritto. Oggi sul mercato troviamo prodotti con composizioni differenti, non sempre facili da distinguere, soprattutto per chi sceglie il kéfir anche in funzione del proprio benessere - ha detto Dona - È fondamentale che le persone possano comprendere con chiarezza che cosa stanno acquistando, senza dover possedere competenze scientifiche specifiche. Per questo è importante promuovere una definizione chiara del kéfir e informazioni facilmente accessibili, che consentano a ciascuno di compiere scelte realmente consapevoli".

In questo scenario si inserisce Activia Kéfir - riporta la nota- "ottenuto dalla fermentazione del latte con la microflora dei grani di kéfir, inclusi gli autentici lieviti. Nel processo produttivo vengono utilizzati 16 differenti ceppi di fermenti vivi tra cui gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotici Bifidus, che favoriscono l’equilibrio del microbiota intestinale, offrendo un prodotto equilibrato e piacevole da gustare: i fermenti vivi e i probiotici lo rendono un alleato di benessere quotidiano".

"Una scelta - si sottolinea - che racconta concretamente l’approccio di Danone alla salute attraverso l’alimentazione e la responsabilità che ne deriva: mettere la scienza al servizio delle persone, trasformando ricerca e conoscenza in prodotti pensati per il loro benessere e in strumenti per compiere scelte più consapevoli. Questo approccio attraversa la storia di Danone fin dalle sue origini quando, nel 1919, Isaac Carasso creò il primo yogurt del brand ispirandosi alle ricerche del premio Nobel Élie Metchnikoff sul ruolo dei fermenti nella salute intestinale. Un patrimonio di conoscenze che l'azienda continua a sviluppare da oltre un secolo e che nel 2019 ha scelto di condividere con la comunità scientifica internazionale, aprendo ai ricercatori la propria collezione storica di 1.800 ceppi".

"Lo sviluppo di Activia Kéfir - prosegue - ha richiesto tre anni di ricerca e sperimentazione, un percorso necessario per mettere a punto una formulazione capace di far convivere gli autentici lieviti del kéfir con i probiotici Activia, preservandone la vitalità e l'equilibrio durante l'intera vita del prodotto. Una complessità che si riflette anche nel processo produttivo, alla ricerca del giusto equilibrio tra le caratteristiche naturalmente acidule e leggermente frizzanti del kéfir".

"Portare la salute attraverso l’alimentazione è la missione di Danone, e questo per noi significa avere una responsabilità precisa verso i consumatori: non scendere a compromessi su qualità e trasparenza. Seguendo questa linea, per noi un kéfir ha due elementi irrinunciabili: i batteri e i lieviti – come previsto dal Codex Alimentarius -. Oggi però in Italia il termine ‘kéfir’ viene usato anche per prodotti molto diversi tra loro. Per questo auspichiamo una definizione condivisa che metta al centro il consumatore e il suo diritto a sapere cosa sta scegliendo", ha concluso Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Italia.