Alla scoperta della Costa d'Amalfi nel migliore stile VIP

Tra le miriadi di meraviglie dell'Italia c'è questo famoso angolo di paradiso sul Golfo di Salerno nella regione della Campania, a sud della penisola. È il luogo più ambito al mondo ed è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997. È uno scenario di colori vibranti, scogliere vertiginose e acque turchesi, dove lusso, storia e stile di vita mediterraneo si combinano per offrire un'esperienza senza precedenti.Ogni angolo di questo tratto di costa è una cartolina viva che seduce chiunque cerchi un'esperienza di alto livello. Il modo migliore per godere di tutto questo fascino, in un'atmosfera ricca di lusso e comfort è con NH by Anantara Hotels & Resorts brand presso l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Si tratta di un monastero del XIII secolo ad Amalfi che è stato trasformato in un hotel di lusso, conservando il chiostro e la chiesa originali. Con questa offerta di soggiorno, NH Hotels è il partner perfetto per scoprire il fascino di Amalfi con lo stile, il comfort e l'esclusività richiesti dai viaggiatori più sofisticati.NH by Anantara Hotels & Resorts brand fa parte del colosso Minor Hotels, con oltre 550 strutture in tutto il mondo. È nota per i suoi marchi come Anantara, Tivoli e NH Collection e si propone come partner perfetto per il turismo VIP, offrendo sistemazioni che combinano la tradizione italiana con gli standard di lusso internazionali.

Destinazioni turistiche da non perdere nella Costa d'Amalfi

Tra i paesi che costituiscono questa costa da sogno, ce ne sono tre che si distinguono per la loro personalità unica e il loro fascino irresistibile:

● Positano. È senza dubbio il paese più fotogenico della costa. È un vero e proprio spettacolo visivo con le sue case impilate color pastello che scendono verso il mare. Offre ai viaggiatori boutique artigianali e di lusso, caffè con terrazze panoramiche e spiagge nascoste ideali per momenti romantici. Per quanto riguarda lo stile VIP, i viaggiatori possono godere di gite in yacht privati, cene in ristoranti stellati Michelin e accesso a beach club con esperienze esclusive.

● Amalfi. È la città che dà il nome all'intera costa. È stata un'antica potenza marittima fin dal Medioevo. Il fascino storico si respira ancora nelle sue strade acciottolate. Ha un vivace porto da cui partono escursioni per la vicina Capri, tradizionale meta per gli artisti locali e stranieri.

● Ravello. È un luogo tranquillo, circondato da giardini e splendide ville, come Villa Cimbrone e Villa Rufolo, che si trovano sulla cima della montagna e che sono state fonte di ispirazione per gli artisti di tutti i tempi.

● Infine, vale la pena menzionare Praiano e Maiori, due destinazioni meno affollate ma altrettanto affascinanti. Praiano è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e spettacolari tramonti, mentre Maiori si distingue per avere una delle spiagge più ampie della regione.

Offerte turistiche premium per la Costa d'Amalfi

Le compagnie turistiche della regione si impegnano a fondo per offrire ai visitatori momenti unici e personalizzati, ricchi di autenticità. Dai corsi di cucina privati con gli chef locali ai tour in elicottero sulla costa o al noleggio di uno yacht per esplorare le calette più nascoste. Inoltre, le cantine incastonate tra le colline offrono degustazioni in esclusiva, mentre i workshop di

ceramica di Vietri sul Mare permettono di portare a casa un souvenir fatto a mano e con una storia particolare.Se invece siete alla ricerca di salute e benessere, ci sono ritiri di yoga affacciati sul Mar Tirreno e centri Spa che combinano tecniche antiche con terapie all'avanguardia. E se l'obiettivo è semplicemente quello di disconnettersi dal mondo, non c'è niente di meglio che gustare un bicchiere di vino locale su una terrazza al tramonto.

Suggerimenti per godersi la Costa d'Amalfi

Viaggiare lungo la Costa d'Amalfi richiede un'attenta pianificazione, soprattutto se si viaggia in alta stagione quando la domanda è maggiore. In questo caso, è consigliabile prenotare in anticipo l'alloggio e delle attività. A questo proposito, la catena Minor Hotels offre una posizione privilegiata presso l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, con servizi di prima classe. Inoltre, lo staff dell'hotel è in grado di organizzare esperienze personalizzate. Per quanto riguarda la mobilità lungo la costa, l'ideale è spostarsi in auto o, per un'esperienza ancora più speciale, in barca, evitando così le strade strette e serpeggianti.D'altra parte, il clima mediterraneo offre temperature miti sia in primavera che in autunno. Da fine aprile a metà giugno, o da settembre a inizio novembre, sono i mesi perfetti per godersi la Costa d'Amalfi con meno folla. Dedicare almeno cinque giorni a questa zona permette di esplorare a fondo e a proprio piacimento tutto ciò che la regione ha da offrire.

Una permanenza in questa regione, con la guida e l'esperienza della catena Minor Hotels, fa sì che ogni momento trascorso sulla Costa d'Amalfi diventi un'esperienza VIP, dove il lusso si accompagna all'originalità per offrire esperienze straordinarie.