Maltempo, allerta meteo arancione oggi 21 agosto in 5 Regioni. Rischio temporali e nubifragi

Gialla in dodici Regioni

Pioggia (Fotogramma)
Pioggia (Fotogramma)
21 agosto 2025 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo centrale, tenderà nelle prossime ore a stazionare sull’Italia, determinando una fase di maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Tale situazione favorirà locali manifestazioni di instabilità anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per oggi allerta arancione su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata inoltre per la giornata di oggi, 21 agosto, allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull’intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Previsioni meteo

L’Italia è spaccata in due: caldo estremo al Sud, nubifragi localizzati al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un quadro ad alto rischio temporali con fenomeni molto intensi e colpi di vento. Oggi, giovedì 21 agosto, tutto il Centro-Nord sarà interessato dal maltempo, mentre il Sud sarà ancora risparmiato. Al meridione, anzi, avremo un aumento delle temperature fino a 39°C in Puglia e 38°C anche tra Calabria e Sicilia. In questi casi non ci resta che prestare la massima prudenza, sia per le piogge sia per il caldo, visto che fino a venerdì il tempo sarà estremo da Nord a Sud.

