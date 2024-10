Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese, allerta gialla in 13 regioni

Nuova allerta meteo oggi, domenica 20 ottobre, su gran parte dell'Italia, dopo che ieri il maltempo ha flagellato l'Emilia Romagna e la Sicilia. La Protezione Civile per la giornata odierna ha emanato un avviso di allerta arancione per la Calabria meridionale e ionica, buona parte dell'Emilia-Romagna, ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia.

In Calabria sul versante jonico e al reggino possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti e fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.

Allerta gialla su Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano.

La struttura di bassa pressione posizionata sui mari italiani occidentali tende lentamente a muoversi verso la Tunisia, mantenendo condizioni di tempo perturbato su parte del Sud, con precipitazioni diffuse e forti temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo

"Domenica, prima di abbandonare l'Italia, l'intensa perturbazione porterà altre piogge sparse al Sud e, a carattere più isolato, qualche piovasco nel corso del giorno anche al Nordovest, versante adriatico dell'Appennino Centrale e Sardegna; in alcune aree del Paese le piogge potrebbero risultare anche intense, con il rischio di veri e propri nubifragi, specie in Puglia, Basilicata e Calabria" afferma all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci.

"Poi domani la perturbazione si allontanerà verso la Tunisia, favorendo un parziale miglioramento del tempo al Centro-Nord, dove le piogge tenderanno a esaurirsi, mentre al Sud e Isole Maggiori sono attesi acquazzoni e temporali residui, ma meno diffusi e meno insistenti. - aggiunge Giuliacci -. Martedì ancora altra giornata caratterizzata da un po' di maltempo, con piogge sparse soprattutto su regioni tirreniche e Isole. Per quel che riguarda le temperature, tra alti e bassi, nei prossimi giorni oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo".