Vigilia di Ferragosto all'insegna del caldo africano ma anche dei temporali, che sarano particolarmente forti sui versanti alpini. Ma anche sulla Calabria, unica regione per la quale la Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 14 agosto, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali.

Allerta meteo gialla 14 agosto: Calabria unica a rischio

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani 14 agosto è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeoligico e per temporali sui seguenti settori della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Le previsioni meteo del 14 agosto: verso la tregua di Ferragosto?

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, l'alta pressione africana la farà ancora da padrone sull'Italia: la giornata di domani, venerdì 14 agosto, sarà contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine e inoltre anche sulla Sicilia sudorientale e sulla Calabria interna. Poi, dopo il 15 agosto, potrebbe arrivare la tanto attesa pausa dal caldo torrido delle ultime settimane: già domenica 16 agosto sarà una giornata di svolta a livello emisferico con l'arrivo di correnti più fresche e instabili in quota pilotate da un ciclone in formazione sul Nord Europa che favorirà lo sviluppo di temporali a partire dalle Alpi.