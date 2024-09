Migliora la situazione in Emlia-Romagna, dopo l'alluvione dei giorni scorsi. Secondo quanto comunicano su 'X' i Vigili del Fuoco la situazione è in miglioramento nelle province di Bologna, Rimini e Forlì Cesena, dove proseguono le attività di prosciugamento. Permangono criticità nel ravennate. Nelle aree alluvionate di Lugo e Bagnacavallo sono tuttora in corso operazioni di supporto alla popolazione, come il recupero di beni dalle abitazioni allagate, e attività di prosciugamento.Sono 300 i Vigili del fuoco al lavoro e da inizio emergenza sono stati svolti 1.200 interventi.