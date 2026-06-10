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Alzheimer, Spadin (Aima): "Finanziamenti per risultati concreti e vicini al paziente"

'Nuove terapie sono la luce in fondo al tunnel'

Patrizia Spadin - Foto Adnkronos
Patrizia Spadin - Foto Adnkronos
10 giugno 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando si parla di Alzheimer, il percorso di diagnosi e presa in carico "è difficile e incontra ancora troppi ostacoli. L'incontro di oggi ha l'obiettivo di raggruppare competenze, informazioni e studi da tutta Europa per arrivare a formulare un piano europeo che possa essere anche finanziato. Tali finanziamenti dovrebbero rappresentare una risorsa preziosa per le nostre Regioni e un forte stimolo per ottenere risultati concreti, vicini alle necessità del paziente". Sono le parole di Patrizia Spadin, presidente Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer), all'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care', in corso a Roma.

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"Essendo ormai vicini all'uscita dal tunnel - con l'arrivo in Italia, si spera rimborsati, di trattamenti in grado di modificare il decorso della malattia - è assolutamente fondamentale che i pazienti giungano alla diagnosi nel minor tempo possibile", ha spiegato la presidente di Aima che ha aggiunto: "È necessario che incontrino le giuste informazioni lungo tutto il loro percorso, dalla fase diagnostica a quella del trattamento, fino alla cura complessiva necessaria per gli anni a venire. Non siamo ancora di fronte alla soluzione definitiva del problema - ha specificato - ma siamo all'uscita del tunnel: è un momento di grande speranza, oltre che una sfida importante per i sistemi sanitari di tutti i Paesi".

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mindship alzheimer patrizia spadin aima
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