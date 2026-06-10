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Alzheimer, Villa (Eli Lilly): "Identificare pazienti tempestivamente"

'Solo così efficace attività diagnostica e corretta presa in carico'

Federico Villa - Foto Adnkronos
Federico Villa - Foto Adnkronos
10 giugno 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'innovazione terapeutica dovrebbe essere sempre anticipata da un'innovazione di processo. E' necessario migliorare l'organizzazione all'interno delle strutture ospedaliere e delle singole Regioni, affinché i pazienti possano essere identificati tempestivamente, dal medico di medicina generale fino ai centri di eccellenza. Questi ultimi devono dotarsi delle infrastrutture adeguate a garantire un'efficace attività diagnostica e una corretta presa in carico". Lo ha detto Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Eli Lilly Italia, a margine dell'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care', in corso a Roma.

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"Il confronto internazionale sulle esperienze e sulle buone pratiche contribuisce ad accelerare la programmazione sanitaria, permettendo di rendere realmente accessibile l'innovazione ai pazienti - ha sottolineato Villa - In una patologia come l'Alzheimer, che fino a questo momento è stata trattata quasi esclusivamente sotto il profilo sociale, è fondamentale che il sistema si prepari a una diagnosi precoce e a una presa in carico basata su trattamenti efficaci, garantendo non solo l'efficienza, ma anche la sostenibilità del sistema stesso", ha aggiunto. Villa si è poi soffermato sull'efficacia delle cure innovative: "Esistono Paesi che implementano da tempo modelli di eccellenza. L'Italia stessa, già in 15 Regioni e in quasi 50 centri, sta utilizzando le terapie più innovative. Questo dimostra che il nostro Paese può fungere da modello per molti altri nella gestione e nella presa in carico del paziente con Alzheimer", ha affermato.

"Prima si interviene sui pazienti - ha concluso - e migliori saranno i risultati in termini di salute; ciò genera un beneficio non solo sanitario, ma soprattutto sociale ed economico, considerando l'enorme impatto che questa patologia ha sulle famiglie".

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mindship alzheimer federico villa eli lilly
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