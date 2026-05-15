circle x black
Cerca nel sito
 

Ambiente, Maestri (3 Elle Ets): "Con Ciak si crea promuoviamo aria pulita e territorio"

'Cinema strumento potentissimo, rende i giovani protagonisti'

Sarah Maestri - (Adnkronos)
Sarah Maestri - (Adnkronos)
15 maggio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Crediamo fortemente che il cinema sia uno strumento potentissimo per rendere i ragazzi non solo spettatori, ma protagonisti. In particolare, il porgetto 'Ciak si crea - Trame di periferia' unisce l'Italia dal Nord al Sud, i bambini dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, con un unico intento: promuovere l'educazione all'immagine, promuovere un valore importantissimo, l'aria pulita e il territorio attraverso il cinema". Lo ha detto Sarah Maestri, attrice, presidente e fondatrice di 3 Elle Ets, realtà "nata ormai oltre 13 anni fa proprio con l'intento di contrastare la povertà educativa attraverso il cinema", oggi a Milano all'evento finale del progetto. L'iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente è promossa dall'associazione fondata da Maestri e sostenuta da Chiesi Italia, e realizzata nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola del Mic - ministero della Cultura e del Mim - ministero dell'Istruzione e del Merito.

CTA

"Sono certa - sottolinea Maestri - che ai ragazzi, dopo questo viaggio insieme, rimarrà la gioia di lavorare insieme. Questa esperienza toccherà loro profondamente il cuore. Sicuramente ciò che ci hanno raccontato, e che rimarrà loro, è la consapevolezza" della necessità, "per un futuro migliore, della tutela dell'aria pulita, benessere per tutti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ciak si crea Trame di periferia Aria pulita cinema educazione all'immagine aria pulita territorio
Vedi anche
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza