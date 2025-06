American Express presenta la guida 'Sapori e storie di Roma' 

American Express ha presentato oggi 'Sapori e storie di Roma. 30 imperdibili ristoranti di quartiere', la nuova guida digitale gratuita, disponibile sia in italiano sia in inglese, che mette in luce alcuni dei ristoranti informali più autentici e vivaci della Capitale. Sviluppata e curata in collaborazione con 'Le Guide de L'Espresso', da oltre 45 anni un punto di riferimento per chi cerca l'eccellenza nella cultura enogastronomica italiana, e Confesercenti Roma, impegnata nella valorizzazione del commercio locale, la guida celebra lo spirito intramontabile e l'evoluzione costante del panorama gastronomico di Roma.

Nel corso dell'evento di lancio, tenutosi a Roma, quattro ristoranti locali presenti nella guida sono stati insigniti di un riconoscimento da una giuria di esperti composta da Luca Gardini, curatore de Le Guide de L'Espresso, Fabiola Fiorentino, coordinatrice de Le Guide de L'Espresso e critica gastronomica, e Gabriele Principato, giornalista per Cook - Corriere della Sera, per la loro eccellenza nelle categorie Comunicazione Integrata, Valorizzazione del Territorio, Visione Imprenditoriale e Attrattività Turistica. Ogni ristorante ha ricevuto una targa commemorativa, a simboleggiare i traguardi ottenuti e come segno distintivo del loro eccezionale contributo al panorama culinario e turistico locale. L'iniziativa fa parte della campagna 'Shop Small' di American Express, dedicata al sostegno dei piccoli esercenti locali. Attraverso questa campagna, American Express incoraggia i titolari di carta a scoprire e supportare i commercianti di prossimità, contribuendo così a sostenere le comunità in cui operano.

Una recente ricerca di American Express ha rivelato che gli italiani riconoscono l'importanza dei negozi e dei ristoranti locali, con il 94% degli intervistati che dichiara che le attività commerciali di prossimità svolgono un ruolo significativo nel preservare l'identità e la cultura del proprio quartiere. Inoltre, il 79% degli italiani fa acquisti nei negozi di quartiere almeno una volta a settimana, mentre il 20% lo fa tre o più volte a settimana, una percentuale che sale al 29% nelle città con oltre 500.000 abitanti. Per quanto riguarda la ristorazione informale, il 63% degli italiani esce a mangiare almeno una volta al mese, il 55% si affida al passaparola per scegliere dove andare, e i giovani adulti (18-34) si ispirano attraverso i social media (34%). La cucina romana continua a godere di grande popolarità: tra gli italiani che frequentano ristoranti romani informali, il 52% cita l'autenticità dei piatti come principale attrattiva, mentre il 49% dà priorità alla qualità degli ingredienti. I piatti iconici più citati? Carbonara (63%), cacio e pepe (59%) e amatriciana (53%).

“Sono felice di partecipare alla realizzazione di un progetto come quello di American Express che celebra l’anima autentica della nostra città. Le osterie, le trattorie e i ristoranti di quartiere sono spazi di comunità, memoria e identità. Ringrazio tutte le realtà coinvolte e, soprattutto, i ristoratori, veri custodi delle tradizioni e motori di innovazione quotidiana. Valorizzarli significa sostenere un modello di sviluppo più inclusivo, sostenibile e radicato nella storia viva di Roma”, ha commentato Mariano Angelucci, presidente della commissione permanente Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale.

“American Express è impegnata a sostenere i negozi e i ristoranti di quartiere, i quali, secondo gli italiani, svolgono un ruolo significativo nel preservare l'identità e la cultura delle nostre comunità. La guida ai ristoranti di quartiere di Roma presentata da American Express è un ulteriore strumento con cui intendiamo mettere in contatto i consumatori con queste realtà, valorizzando le gemme gastronomiche locali, ispirando sia i residenti sia i turisti a scoprirle e a sostenerle”, ha affermato Luca Staglianò, vicepresident & General Manager, Global Merchant & Network Services, American Express Italia.

“Confesercenti tutela e promuove le piccole e medie attività commerciali e i ristoranti, considerandoli un bene fondamentale per la comunità. Con questa guida, sarà possibile apprezzare la tradizione culinaria di Roma da un punto di vista inedito, attraverso gli occhi degli stessi imprenditori, pronti ad accogliere il loro prossimo cliente”, ha aggiunto Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma.

La guida accompagna i lettori alla scoperta di trattorie e osterie d’eccellenza, sapori autentici romani, ambienti accoglienti e le storie che li animano. I 30 imperdibili ristoranti possono essere esplorati attraverso tre sezioni: Tradizione, vere e proprie istituzioni che propongono ricette romane tramandate nel tempo; Innovazione, locali che fondono tecniche moderne e ingredienti del territorio; Nuove Aperture, promettenti realtà che stanno ridefinendo il futuro della ristorazione informale romana. Ogni ristorante inserito è raccontato attraverso una narrazione unica, capace di restituire la personalità del locale e delle persone che lo animano: chef, famiglie e imprenditori che mantengono vivo lo spirito culinario di Roma.

Luca Gardini, curatore de Le Guide de L’Espresso, ha dichiarato: “La Guida vuole raccontare una Roma gastronomica in evoluzione, dove il casual dining rappresenta oggi una tra le espressioni più vive e interessanti della ristorazione contemporanea. I ristoranti inseriti nella Guida uniscono qualità, accessibilità e identità, elementi che l’autorevolezza ampiamente riconosciuta da Le Guide de L’Espresso ha voluto offrire come strumenti per orientare con competenza un pubblico attento ed esigente. Siamo felici di aver supportato American Express in questo progetto di valorizzazione della scena gastronomica romana, dinamica e in costante trasformazione”.

Durante l'evento di lancio, quattro ristoranti d'eccellenza sono stati premiati per il loro impatto e valore distintivo: Osteria delle Coppelle - Premio Comunicazione Integrata; Da Francesco - Premio Valorizzazione del Territorio; SantoPalato - Premio Visione Imprenditoriale; Felice a Testaccio - Premio Attrattività Turistica.