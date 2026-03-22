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Anarchici morti, troupe Tgr Lazio aggredita a Roma

Viale Mazzini in una nota: "L'aggressione ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore. Ferma condanna"

Anarchici morti, troupe Tgr Lazio aggredita a Roma
22 marzo 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave aggressione oggi subita da una troupe in servizio per la TGR Lazio nel quartiere Quadraro di Roma, "dove un operatore e un assistente stavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti che stavano fabbricando una bomba". Lo riferisce la Rai, in una nota, esprimendo "la più ferma condanna". "L'aggressione - riferisce ancora la nota di Viale Mazzini - ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore, a cui sono state prestate le cure in ospedale. A lui va la nostra piena solidarietà e l'augurio di una pronta guarigione. Si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce non solo i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati. Ogni forma di violenza nei confronti di giornalisti e operatori dell'informazione rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai principi democratici", conclude la Rai.

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