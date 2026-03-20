Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate morte sotto le macerie dai vigili del fuoco

Si segue la pista anarchica per il crollo, avvenuto nel casolare al parco degli Acquedotti di Roma. Non si esclude che le vittime del crollo, un uomo e una donna, stessero maneggiando un ordigno. Le vittime sono Sara Ardizzone e Alessando Mercogliano.

La dinamica del crollo

Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma, in via delle Capannelle 221, è crollato questa mattina poco prima delle 9. Le due vittime sono state trovate sotto le macerie. Sul posto la polizia e la Scientifica.