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Ladri in una villa di Andrea Bocelli, colpo da mezzo milione di euro

L’immobile era affittato a una famiglia in vacanza: i carabinieri stanno ora vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso

Andrea Bocelli - (Ipa)
Andrea Bocelli - (Ipa)
28 giugno 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Furto da mezzo milione di euro in une dalle ville di Andrea Bocelli. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno approfittando dell'assenza dei proprietari temporanei della villa. È accaduto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno a Vittoria Apuana, località del comune di Forte dei Marmi (Lucca), dove una banda di ladri ha preso di mira una delle abitazioni appartenenti alla famiglia del tenore , attualmente concessa in affitto a una famiglia americana in vacanza in Versilia.

Cosa hanno rubato

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta 'Il Tirreno', i malviventi sarebbero entrati in azione tra le ore 21 e la mezzanotte, mentre gli ospiti si trovavano fuori casa per trascorrere la serata. Una volta all'interno dell'abitazione, hanno rovistato nelle stanze impossessandosi di un ingente bottino composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. L'ammontare esatto della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime parlano di un valore che potrebbe sfiorare i 500 mila euro. Un danno considerevole sul quale stanno facendo luce i carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire agli autori del furto.

Dai rilievi eseguiti nell'abitazione è emerso che la villa, al momento del colpo, non sarebbe stata chiusa in modo adeguato. Inoltre, l'impianto di allarme installato nell'immobile non risultava inserito, un elemento che potrebbe aver agevolato l'azione della banda.

La famiglia Bocelli possiede diverse proprietà in Versilia, alcune delle quali vengono affittate durante la stagione estiva a turisti di fascia alta. Gli investigatori stanno ora raccogliendo ogni elemento utile, compresa l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona, per ricostruire la dinamica del maxi furto e individuare i responsabili. "Mi dispiace veramente di quanto avvenuto - commenta il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi - Sono stato informato e ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. Come Comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo: abbiamo assunto 20 agenti di polizia locale, due pattuglie di guardie giurate girano nel centro del paese monitorando la zona. Abbiamo 140 telecamere in 9 chilometri di territorio, e siamo in procinto, perché abbiamo già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove. Abbiamo chiesto rinforzi al Ministero e stiamo già pagando vitto e alloggio alle unità delle forze dell’ordine che sono arrivate per l’estate. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Per questo lancio un appello: si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto".

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