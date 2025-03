Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Perugia il diciottenne ai domiciliari con l'accusa di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, lo studente universitario 19enne suicidatosi il 24 gennaio scorso a Perugia. Il giovane, accompagnato dal difensore, al termine dell’atto istruttorio in cui ha scelto di non rispondere, ha lasciato il tribunale a bordo di un’auto.

Il 18enne è finito ai domiciliari lunedì scorso dopo l’inchiesta della procura guidata da Raffaele Cantone che ha chiesto e ottenuto la misura dal gip Margherita Amodeo.

''Ce la puoi fare, vai, ammazzati", diceva il diciottenne nel dialogo in chat riportato nell’ordinanza di custodia cautelare. I due, l'arrestato e la vittima, erano in contatto in chat e Prospero gli aveva confidato varie volte "particolari della sua vita e il suo disagio esistenziale". Il diciannovenne lo scorso gennaio aveva iniziato a preparare il suo suicidio cercando e chiedendo informazioni su ChatGpt in particolare sulla quantità necessaria di medicinali necessari per morire e il 24 gennaio, mentre i due erano in chat, Prospero ha ingerito i medicinali.

L'arrestato "non ha avuto remore nel rafforzare-agevolare il proposito di suicidio di Prospero, parlandogli a volte con durezza ma anche in modo da indurre in lui il convincimento di portare a termine il proposito di togliersi la vita", scriveva il gip motivando le esigenze cautelari nell’ordinanza.