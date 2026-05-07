Animali, al Bioparco di Roma è morta la tigre Tila

“Con profondo dispiacere comunichiamo che ieri Tila, la tigre di Sumatra del Bioparco di Roma, è spirata. Un tumore molto aggressivo non le ha lasciato scampo”. A dare l'annuncio la presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma. “Tila aveva 15 anni, nelle ultime settimane aveva manifestato sintomi di malessere. Le analisi e le indagini diagnostiche strumentali, effettuate dal team dei veterinari del Bioparco, hanno confermato che si trattava di un carcinoma con prognosi infausta”, riferisce. “Nata allo zoo di Chester, Tila è arrivata al Bioparco nel 2015 – continua la presidente - nell’ambito dei programmi di conservazione ex-situ dell’Associazione europea zoo acquari (Eaza) per le specie ad alto rischio di estinzione”.

Come ricorda il Bioparco, Tila, come il maschio Kasih e la loro figlia Kala - nata al Bioparco a dicembre 2023 - appartengono alla sottospecie Panthera tigris sumatrae, che ha subito un pericoloso declino della popolazione nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana dove vive: in natura ne sopravvivono meno di 400. È minacciata di estinzione principalmente a causa della scomparsa dell’habitat, distrutto per la conversione delle foreste in aree agricole e piantagioni (palma da olio e gomma), e per via del bracconaggio: la tigre viene cacciata illegalmente come trofeo, per la pelliccia e per l’utilizzo nella medicina tradizionale cinese.