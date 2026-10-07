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Anna Lou Castoldi vittima di furto e revenge porn, la denuncia della figlia di Morgan e Asia Argento

I fatti si sarebbero verificati tra Napoli e Licola, località a nord del capoluogo campano. Denunciato un uomo

Anna Lou Castoldi - (Ipa)
Anna Lou Castoldi - (Ipa)
07 ottobre 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la lite, le avrebbe rubato il cellulare per poi pubblicare un video privato attraverso il profilo social di lei. A denunciare di essere vittima di revenge porn è Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan.

I fatti si sarebbero verificati tra Napoli e Licola, località a nord del capoluogo campano. La 25enne ha sporto denuncia alla Polizia, che si era già attivata - secondo quanto si apprende - proprio su segnalazione di Asia Argento, che aveva notato il filmato online e aveva dato l'allarme.

Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione centrale di Napoli, dove si trovava anche l'uomo, in stato confusionale. La Polizia l'ha prima accompagnato presso l'ospedale del mare per affidarlo alle cure dei sanitari e poi l'ha denunciato per revenge porn, furto e accesso abusivo a sistema informatico.

Sul caso, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta affidata alla sezione fasce deboli.

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