Arezzo, elicottero disperso sull'Alpe della Luna: attivate le operazioni di soccorso

In una zona impervia al confine tra Toscana e Marche

09 novembre 2025 | 20.08
Redazione Adnkronos
È in corso una vasta operazione di ricerca per un elicottero civile disperso nella zona impervia dell'Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. La segnalazione è arrivata alle 17.00 al 118 della Asl Toscana sud est, dopo la perdita dei contatti con il velivolo.

Per coordinare i soccorsi, nella di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è stato attivato il gruppo maxi emergenze, con il disaster manager e un infermiere in sala operativa, in collegamento con le sale operative provinciali confinanti. Sul posto operano l'ambulanza di Badia Tedalda, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il Sast, la Croce Rossa Italiana e l'elicottero dell’Aeronautica Militare.

Le ricerche proseguono in una zona caratterizzata da terreni impervi, mentre le autorità seguono da vicino l’evolversi della situazione.

