La carreggiata in quel tratto era temporaneamente regolata a doppio senso di marcia per lavori in corso

Incidente mortale sulla strada statale 3bis Tiberina, la E45, all'altezza di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Uno scontro ha visto coinvolti un camper e un motociclo in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata per lavori in corso. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, quest'ultimo trasportato con l'elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale di Siena in codice 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale Anas.