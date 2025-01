Nel 2024 una originale raccolta fondi di monetine da 1 e 2 centesimi, i cosiddetti 'ramini', consentì l'acquisto di due fibrillatori; ora, lo stesso comitato promotore organizza con la Croce Rossa una lezione gratuita aperta a tutti per imparare ad utilizzare quegli strumenti e apprendere le prime tecniche di rianimazione. Succede a Busto Garolfo, nell'hinterland di Milano, dove il 27 gennaio si terrà una 'serata salvavita'.

"Dopo la raccolta di monetine -spiega Gianni Raimondi, presidente del Milan Club Busto Garolfo che, insieme all'Associazione Combattenti e Reduci di Busto Garolfo ha ideato l'iniziativa, realizzata nel 2024 con la collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, della Pro Loco, della Sodalitas e dei commercianti locali e il patrocinio del Comune di Busto Garolfo- in molti ci hanno chiesto un corso per imparare ad usare i defibrillatori che hanno contribuito ad acquistare. Grazie ai volontari della Croce Rossa siamo riusciti a realizzarlo".

Il fatto è che se la presenza di un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di emergenze cardiache, la disponibilità di questi dispositivi è solo il primo passo: che i cittadini sappiano anche come utilizzarli è fondamentale. Per questo motivo, il comitato 'Raccolta monetine inutili', che in tutto ha collezionato 83.500 monetine per un peso di 2,6 quintali di rame, ha organizzato la serata. L'appuntamento è per il prossimo 27 gennaio, alle 21, presso l’ex sala consiliare di via Magenta. Personale esperto della Croce Rossa Italiana illustrerà le manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e l'utilizzo corretto del defibrillatore automatico esterno (Dae). L'iniziativa punta a sensibilizzare e formare il maggior numero possibile di cittadini, trasformando la comunità in una rete di soccorso pronta ad agire in caso di necessità. Del resto, l'importanza di tali conoscenze è fondamentale: ogni minuto che passa senza interventi adeguati riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza.