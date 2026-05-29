Arte e innovazione, Di Amato (Maire): "Forte attenzione per quello che ci circonda"

Il Gruppo Maire e la Fondazione Maire tornano a Catania con un altro progetto. Dopo l'inaugurazione nel novembre 2024 dell'NX Engineering District, un polo tecnologico di eccellenza, è stata inaugurata la mostra "in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia". "Abbiamo strutture di quel periodo che sono ancora attuali e conosciute in tutto il mondo -ha dichiarato Fabrizio Di Amato. Ispirandoci da questo e portando avanti la determinazione che ci contraddistingue, questo progetto per noi è la rappresentanza di quello che facciamo e per "contaminare" i giovani e aiutarli a comprendere che questa può davvero essere un'opportunità".