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Artemis II, Nasa: superati i due terzi del viaggio verso la Luna, problemi alla toilette di bordo

I quattro astronauti a bordo si stanno esercitando sul controllo manuale della navicella spaziale. Parzialmente ostruito lo scarico del bagno

L'equipaggio di Artemis II (Fotogramma/Ipa)
L'equipaggio di Artemis II (Fotogramma/Ipa)
05 aprile 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Nasa fornisce oggi, domenica 5 aprile, aggiornamenti sulla missione Artemis II in viaggio verso la Luna. "Ha appena raggiunto il traguardo dei 'due terzi' del viaggio verso la Luna - scrive su X -. Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti a bordo di Orion hanno ripassato i piani per studiare la Luna, durante il prossimo sorvolo e si stanno attualmente esercitando nel controllo manuale della navicella spaziale".

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Il problema al bagno della navicella

Durante Artemis II si è verificato un guasto alla toilette, legato a un’ostruzione nel sistema di scarico. Il problema ha temporaneamente limitato l’uso del bagno a bordo. La Nasa, riferisce la Cnn, è intervenuta per risolvere l’anomalia, causata anche da liquidi congelati nei tubi.

I test degli astronauti a bordo

"L'equipaggio della missione Artemis II a bordo della capsula Orion - si legge ancora sul sito della Nasa - ha completato una dimostrazione di pilotaggio manuale e ha rivisto il piano di sorvolo lunare, concludendo così la terza giornata intera nello spazio. L'astronauta della Nasa Christina Koch e quello dell'Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen si sono alternati ai comandi della navicella spaziale per testarne le prestazioni nello spazio profondo. Per 41 minuti, i due hanno testato due diverse modalità di propulsione".

Successivamente, "il comandante Reid Wiseman e il pilota Victor Glover ripeteranno la dimostrazione l'ottavo giorno di volo, mercoledì 9 aprile, per fornire ai team a terra il maggior numero possibile di informazioni sulla navicella".

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