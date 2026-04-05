La Nasa fornisce oggi, domenica 5 aprile, aggiornamenti sulla missione Artemis II in viaggio verso la Luna. "Ha appena raggiunto il traguardo dei 'due terzi' del viaggio verso la Luna - scrive su X -. Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti a bordo di Orion hanno ripassato i piani per studiare la Luna, durante il prossimo sorvolo e si stanno attualmente esercitando nel controllo manuale della navicella spaziale".

Il problema al bagno della navicella

Durante Artemis II si è verificato un guasto alla toilette, legato a un’ostruzione nel sistema di scarico. Il problema ha temporaneamente limitato l’uso del bagno a bordo. La Nasa, riferisce la Cnn, è intervenuta per risolvere l’anomalia, causata anche da liquidi congelati nei tubi.

I test degli astronauti a bordo

"L'equipaggio della missione Artemis II a bordo della capsula Orion - si legge ancora sul sito della Nasa - ha completato una dimostrazione di pilotaggio manuale e ha rivisto il piano di sorvolo lunare, concludendo così la terza giornata intera nello spazio. L'astronauta della Nasa Christina Koch e quello dell'Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen si sono alternati ai comandi della navicella spaziale per testarne le prestazioni nello spazio profondo. Per 41 minuti, i due hanno testato due diverse modalità di propulsione".

Successivamente, "il comandante Reid Wiseman e il pilota Victor Glover ripeteranno la dimostrazione l'ottavo giorno di volo, mercoledì 9 aprile, per fornire ai team a terra il maggior numero possibile di informazioni sulla navicella".