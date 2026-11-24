I risultati dello studio Star, di fase 4 con guselkumab nell’artrite psoriasica (PsA) e coinvolgimento assiale diagnosticato con la risonanza, alla settimana 24, dimostrano che l’utilizzo del farmaco, in adulti con PsA attiva ed impegno assiale (axPsA), naive a farmaci biologici, è associato a un miglioramento significativo dei sintomi assiali rispetto al placebo e a una riduzione significativa dell’infiammazione delle articolazioni sacroiliache valutata mediante risonanza magnetica (Rm). I dati - riferisce una nota - sono stati presentati in occasione del Congresso annuale della Società di reumatologia degli Emirati (Esr). Lo studio Star è il primo randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, progettato per valutare in modo prospettico l'efficacia di un inibitore dell'Il-23 in pazienti con axPsA, confermata grazie all’utilizzo della Rm.

"Identificare e valutare l’impegno assiale nell’artrite psoriasica può risultare difficile, lasciando ai medici pochi elementi su cui basarsi per selezionare i pazienti da includere negli studi clinici e, eventualmente, per le decisioni terapeutiche", afferma Mikkel Ostergaard, Clinical Professor of Rheumatology at the University of Copenhagen and Consultant in Rheumatology and Chairperson of the Copenhagen Center for Arthritis Research (Cpecare) at the Center for Rheumatology and Spine Diseases, Rigshospitalet, Glostrup.

"Nello studio Star, guselkumab ha mostrato miglioramenti significativi nei sintomi riferiti dai pazienti e nell’infiammazione assiale a livello delle articolazioni sacroiliache, valutata mediante risonanza magnetica, in aggiunta al ben noto profilo di sicurezza. Nel loro insieme, questi risultati forniscono importanti evidenze per orientare al meglio le decisioni terapeutiche relative a questa specifica manifestazione dell’artrite psoriasica, oggi poco studiata, ma decisamente debilitante".

L’artrite psoriasica - si legge nella nota - è una malattia muscolo-scheletrica eterogenea, di natura infiammatoria cronica immuno-mediata, che può causare danni permanenti alle articolazioni. Solitamente interessa le articolazioni periferiche, anche se una percentuale di pazienti può mostrare in aggiunta coinvolgimento assiale. Per le persone con PsA, l’impegno assiale può aggravare una malattia già complessa di per sé: l'infiammazione cronica della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroiliache può infatti causare mal di schiena e rigidità, limitando in questo modo la mobilità e la funzionalità fisica dei pazienti.

In Europa si stima che la PsA interessi 2 adulti su 1.000 e di questi, secondo uno studio internazionale, circa il 27% presenta anche un impegno assiale. Nonostante i progressi terapeutici, questa forma rimane difficile da classificare, tanto che sono pochi gli studi clinici prospettici ed è evidente la necessità di avere dati e riscontri clinici in questo sottotipo di pazienti.

"In Johnson & Johnson il nostro impegno è rivolto all’avanzamento della ricerca scientifica sull’artrite psoriasica in modo tale che i dati generati esprimano pienamente la complessità della malattia e rispondano alle reali esigenze dei pazient - commenta Mark Graham, responsabile dell’area terapeutica di Immunologia in J&J Innovative Medicine Emea - Star è il primo studio specifico, randomizzato e controllato con placebo su un inibitore dell’Il-23 in pazienti con artrite psoriasica e impegno assiale. Lo studio dimostra che guselkumab è in grado di migliorare i sintomi assiali e l’infiammazione rilevata alla risonanza magnetica, rafforzando così il suo potenziale nel trattare le diverse manifestazioni dell’artrite psoriasica", conclude.