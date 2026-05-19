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Asp Messina, inaugurati a Patti ospedale comunità e Rsa

Asp Messina, inaugurati a Patti ospedale comunità e Rsa
19 maggio 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
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Sono stati inaugurati questa mattina a Patti il nuovo ospedale di comunità e la nuova Rsa dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina. "Si tratta - spiega una nota dell'Asp di Messina - di opere strategiche pensate per potenziare la rete territoriale di assistenza sanitaria e rispondere ai bisogni delle comunità locali con un modello integrato e multidisciplinare". La direzione strategica dell’Asp "esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione dell’ospedale di comunità finanziata attraverso i fondi del Pnrr–Missione 6 Salute, e della Rsa di Patti, che rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete dei servizi socio‑sanitari territoriali. Queste nuove strutture consentiranno di garantire una presa in carico più vicina ai bisogni delle persone, favorendo la continuità assistenziale, il supporto ai pazienti fragili e la collaborazione integrata tra ospedale, territorio e servizi residenziali. L’Rsa, rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento della rete dei servizi dedicati alle persone anziane e fragili. La nuova residenza sanitaria assistenziale nasce con l’obiettivo di garantire percorsi assistenziali appropriati, continuità di cura dopo il ricovero ospedaliero e un ambiente protetto, accogliente e altamente qualificato, in cui il lavoro integrato di équipe multiprofessionali possa coniugare competenza clinica, riabilitazione e attenzione alla dignità della persona".

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ospedale di comunità Rsa assistenza sanitaria Pnrr
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