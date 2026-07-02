Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, con voce rotta dall'emozione, davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, ha annunciato a tutti di essere malato. "A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela" ha detto nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio.

Dopo il silenzio dei presenti nella basilica, è scattato un lungo applauso.