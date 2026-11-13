Parliamo sempre più spesso degli hacker, anche a sproposito. Ma chi sono gli hacker? Cosa fanno, chi li paga e, soprattutto, esistono hacker 'buoni' in grado di combattere gli hacker cattivi, i cyber criminali? Abbiamo girato queste domande a uno di loro, un esperto di cyber intelligence che rivendica anche il titolo di 'ex hacker', Alex Orlowski.

Guerra ibrida, guerra cognitiva, gli hacker che si muovono, i procurati allarme, quali capacità servono per questi attacchi?

"Distinguiamo subito che un hacker non è un criminale, è molto importante. Questi di cui parliamo sono dei cyber criminali, e in tutti questi tipi di attacchi mostrano capacità o informatiche o di social engineering. Social engineering vuol dire la capacità di trovare i dati su internet o trovare ad esempio le password per bucare le e-mail, e poi la capacità anche di sapere inviare centinaia di e-mail senza farsi scoprire. La parte dei frigoriferi, invece, è stata fatta da dei cyber criminali specializzati in quello che si chiama il pen-testing, o intrusione nei sistemi informatici legati all’internet of things, l'internet degli oggetti.

Quali strumenti sono più usati, qual è la chiave di accesso per gli hacker?

"Le cose che hanno attaccato di più, come hanno fatto con i frigoriferi, sono state le telecamere di sorveglianza. Il computer più semplice da bucare è proprio una telecamera, che ti faccia una richiesta verso una pagina di una banca, o te la faccia un computer, un cellulare, è la stessa cosa. Le tecniche sono tantissime. In questi giorni stiamo vedendo il mail bombing con le minacce, che però sono nate già come esperimento di terrorismo digitale nel 2024 nei paesi baltici. Poi si sono spostate alla Slovacchia, alla Repubblica Ceca, alla Grecia, a Spagna, alla Francia e ad altre nazioni".

Perché in Italia sono arrivati solo adesso? Ha un ruolo l’intelligenza artificiale?

"È arrivato solo adesso perché hanno visto che funzionava negli altri paesi ed era relativamente semplice farlo con altre lingue e quindi studiare il messaggio da inviare per l’Italia. Sono tutte cose che adesso fai con l'intelligenza artificiale. Diciamo che l'intelligenza artificiale sta dando una mano a espandere questo tipo di azioni di terrorismo".

Come ci si può difendere da questo tipo di attacchi?

"Difendersi da questo tipo di attacchi è complicato. È complicato perché lo fanno persone con delle capacità estreme e sanno come bypassare certe protezioni o certe metodologie. Cambieranno target nel momento in cui questo non funzionerà, hanno avuto un grande successo con queste campagne di attacco per generare il caos nella società europea e italiana. Hanno avuto un grande successo ma attaccheranno altre infrastrutture".

Quali possono essere i prossimi bersagli?

"I prossimi saranno sicuramente le società di telecomunicazione, saranno i reparti finanziari che non sono solamente le banche ma sono anche i circuiti delle carte di credito e poi attaccheranno tutte quelle che sono le infrastrutture che lo Stato non può proteggere perché sono frammentate e la loro sicurezza dipende da aziende private, come è stato per la catena del freddo".

Servono degli hacker ‘buoni’ per contrastare gli hacker cattivi, gli hacker criminali?

"Servono due cose, le scuole di informatica e i ragazzi che hanno un pensiero laterale, quelli più creativi, che sono i migliori a difendere e anche ad attaccare quando serve".

Cosa che immagino già succeda altrove.

"Alla scuola Bauman di Mosca, che è un politecnico, i migliori studenti di informatica vengono spostati di classe e inquadrati in una classe sotto il controllo dei servizi militari russi di intelligence. Gli vengono insegnate le tecniche che servono a diventare hacker cattivi, capaci di attaccare gli altri. Succede in Russia ma anche in Cina, in Corea del Nord, in Iran. Considerate che il 20% del prodotto interno lordo della Corea del Nord proviene da furti di bitcoin, di crypto coin a scapito degli utenti occidentali. Hanno delle unità gigantesche, sono bravissimi a infiltrarsi e rubare i wallet, i portafogli digitali".

E noi, che siamo una democrazia, come dovremmo comportarci?

"Dobbiamo sviluppare anche una parte offensiva, perché l'unico modo per farli smettere a volte è abbatterli o distruggere digitalmente le loro infrastrutture, quindi entrare nei loro server, bloccarli e creargli dei danni. In Italia abbiamo dei geni, abbiamo veramente della gente pazzesca. Ma cosa fanno? Vanno a lavorare all'estero perché li pagano di più, perché un informatico in Italia viene pagato male. Abbiamo tanti italiani che lavorano per unità di intelligence all'estero e basterebbe riportarli indietro".

Abbiamo sentito dire che il lavoro degli hacker buoni costerebbe troppo, è vero?

Non avrei mai un hacker che ti lavora otto ore al giorno sotto una gerarchia militare, in Italia, non l’avrai mai. Li convinci facendo dei lavori part time e dando una mano anche in remoto, tipo 4, 5, 10 ore alla settimana, lasciandoli fare il loro lavoro che fanno molto ben pagato. Per persone di questo tipo collaborare con la loro nazione sarebbe un motivo di orgoglio e lo farebbero. Non dobbiamo spendere 200, 300, 500 mila euro all'anno, basta mettere budget più bassi e queste persone con grande esperienza possono difenderci. Come hanno fatto gli ucraini con i gamers, portati a pilotare a distanza i droni, continuando a fare il loro mestiere. (Di Fabio Insenga)