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Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti

Il 16 ottobre 2025, a Pomezia, un ordigno esplose davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report. Agli arrestati contestata l'aggravante del metodo mafioso

Sigfrido Ranucci - Fotogramma /Ipa
Sigfrido Ranucci - Fotogramma /Ipa
30 giugno 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma, quando un ordigno esplose davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report. Nelle prime ore della mattina, nelle province di Napoli e Avellino, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, insieme con i militari dei Comandi Provinciali competenti, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale (3 in carcere e uno agli arresti domiciliari), emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.

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