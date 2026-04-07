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Autista ligure travolto e ucciso dal suo pullman durante pellegrinaggio a Lourdes

Il mezzo, fermo su un’area in pendenza e senza passeggeri a bordo, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente mentre l’uomo si trovava all’esterno del veicolo

Federico Prato - (Da Facebook)
Federico Prato - (Da Facebook)
07 aprile 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia ieri sera a Lourdes, dove ha perso la vita l'autista 55enne di Isola del Cantone, in provincia di Genova, Federico Prato, investito dal pullman che guidava durante una tappa di un pellegrinaggio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21, secondo quanto riportano le cronache locali francesi. Il mezzo, fermo su un’area in pendenza e senza passeggeri a bordo, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente mentre l’uomo si trovava all’esterno del veicolo.

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Il 55enne avrebbe tentato di fermarlo, ma è stato travolto in una manovra risultata fatale. Inutili i soccorsi, il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’autobus ha poi proseguito la corsa fino a schiantarsi contro il cancello di un’abitazione privata, terminando la marcia nel giardino della casa. In corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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