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Ucraina-Russia, Kiev attacca le raffinerie di Mosca: droni su Syzran - Video

Droni contro la raffineria situata a oltre 800 km all'interno del territorio russo. Zelensky: "Avanti secondo i piani"

L'attacco ucraino alla raffineria di petrolio russa di Syzran - Volodymyr Zelensky
L'attacco ucraino alla raffineria di petrolio russa di Syzran - Volodymyr Zelensky
22 maggio 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel complesso, il nostro piano a lungo termine per maggio si sta in gran parte svolgendo. Gli obiettivi principali sono le raffinerie di petrolio russe, i depositi e altre infrastrutture legate a queste entrate petrolifere". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio di Syzran, situata a oltre 800 km all'interno del territorio russo, incendiandola. Il capo dello Stato ha pubblicato un video che mostra le conseguenze dell'attacco.

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L'agenzia di stampa indipendente russa Astra ha confermato che i droni ucraini hanno colpito la raffineria di Syzran, di proprietà della compagnia petrolifera e del gas Rosneft.

Il governatore della regione russa di Samara, Vyacheslav Fedorishchev, ha dichiarato che due persone sono state uccise da droni ucraini, ma non ha menzionato la raffineria. L'escalation degli attacchi sta danneggiando le entrate di Mosca, aggravando al contempo la pressione economica delle sanzioni internazionali. Con alcuni attacchi che hanno raggiunto oltre 1.500 km all'interno del territorio russo, i raid hanno contribuito a creare un senso di insicurezza tra i russi e aumentano la pressione sul presidente russo Vladimir Putin.

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