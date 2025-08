Un automobile, uscendo fuori strada, è finita sulla linea ferroviaria Palermo-Messina, che è stata interdetta al transito ferroviario e risulta ancora interrotta. Il personale dei Vigili del fuoco ha dapprima soccorso l'autista della vettura, una donna di 66 anni, che è risultata illesa e lasciata alle cure del 118 per gli accertamenti del caso, e successivamente ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura in attesa dell'autogrù dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo.