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Auto sulla folla a Modena, l'investitore è Salim el Koudri: chi è

L'uomo, originario della provincia di Bergamo, è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena

Auto della Polizia locale di Modena - (Facebook)
Auto della Polizia locale di Modena - (Facebook)
16 maggio 2026 | 19.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a Modena. L'uomo, originario della provincia di Bergamo, è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena.

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Classe 1995, a quanto si apprende è incensurato ed è stato portato in questura sotto interrogatorio.

A bordo di una Citroen C3, ha imboccato a velocità sostenuta da largo Garibaldi via Emilia Centro. Ha tentato la fuga, armato di coltello, e ha ferito una persona che cercava di bloccarlo. Con l'intervento di altri è stato bloccato e fermato dalle forze dell'ordine.

Al momento dell'interrogato non è sembrato sotto effetto di droga o alcool.

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