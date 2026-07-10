Un ciclista di 75 anni è morto sul colpo, investito frontalmente da un’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente mortale è accaduto stamane verso le 10 a Carceri di Santa Caterina d’Este, in provincia di Padova. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Este intervenuti sul posto, l’anziano è stato investito dall’auto che in quel momento stava superando un mezzo pesante lungo la sua stessa corsia di marcia. Inutili tutti i tentativi di salvare il 75enne da parte dei sanitari del Suem 118.