Aviaria, Bassetti: "Sarà prossima pandemia, si tratta solo di stabilire quando accadrà"

L'infettivologo: "Manca pochissimo e questo virus sarà trasmissibili da uomo a uomo"

Test dell'aviaria - (Fotogramma/Ipa)
04 dicembre 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
"Il mondo scientifico non ha nessun dubbio che l'aviaria sarà la prossima pandemia, si tratta solo di stabilire quando". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando l'alert dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

"Manca pochissimo e questo virus sarà trasmissibile da uomo a uomo - sottolinea Bassetti - Il fatto che gli uccelli siano così 'carichi' di H5N1 dimostra che il virus si sta sempre di più avvicinando a noi. Per chi è capace di predire ci sarà tempo di organizzarsi, per chi nega ci saranno problemi. Spero l'Italia si adegui a questo alert dell'Ecdc e si organizzi di conseguenza".

L'Ecdc parla di "epidemie senza precedenti" di aviaria negli uccelli e ha pubblicato una guida con l'obiettivo di "aiutare i Paesi europei a individuare e rispondere a possibili minacce influenzali legate agli animali, pandemie comprese".

"Questo autunno l'Europa ha registrato un forte aumento dei casi di influenza aviaria A/H5N1 negli uccelli selvatici e nel pollame. L'ampia circolazione tra i volatili aumenta il rischio di esposizione umana ad animali infetti e di successiva trasmissione del virus all'uomo", conclude Bassetti.

