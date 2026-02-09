Grave incidente stradale ad Avigliana, il bimbo trasferito in elicottero in ospedale con codice rosso
Grave incidente stradale questa sera intorno alle 20 ad Avigliana, nel torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze e un elicottero ed è stato proprio quest’ultimo a trasportare il bambino in ospedale a Torino in codice rosso. Sul posto sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.