circle x black
Cerca nel sito
 

Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese, è grave

Grave incidente stradale ad Avigliana, il bimbo trasferito in elicottero in ospedale con codice rosso

Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese, è grave - Fotogramma
Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese, è grave - Fotogramma
09 febbraio 2026 | 21.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente stradale questa sera intorno alle 20 ad Avigliana, nel torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze e un elicottero ed è stato proprio quest’ultimo a trasportare il bambino in ospedale a Torino in codice rosso. Sul posto sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale avigliana torino incidente incidente stradale avigliana avigliana incidente stradale bambino investito avigliana torino
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza