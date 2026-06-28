Investito da un'auto pirata in provincia di Salerno: bambino di 11 anni in fin di vita, è caccia all'uomo. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri a Sant'Egidio del Monte Albino. Soccorso, il bambino ferito è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. Sul caso indagano i carabinieri di Nocera Inferiore. Si cerca il guidatore di una Golf grigia che, dopo aver investito il bambino, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.