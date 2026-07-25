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Barletta, 77enne muore dopo due mesi di coma: era stato picchiato per strada

L'ipotesi di reato potrebbe cambiare da tentato omicidio a omicidio

Polizia - Archivio
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25 luglio 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto dopo quasi due mesi di coma Sabino Di Palma, 77 anni, che riportò ferite gravi alla testa a causa di una aggressione subita per strada il 30 maggio scorso a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

La Polizia di Stato fermò e sottopose ai domiciliari un uomo di 48anni con il quale si era scatenata la lite per vecchie ruggini personali. Ora l'ipotesi di reato potrebbe cambiare da tentato omicidio a omicidio.

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omicidio aggressione coma
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