Un ragazzo di 16 anni è morto questa mattina a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, all'altezza del lido La Bussola. Il ragazzo si trovava al mare con 4 coetanei. Non è ben chiaro cosa sia successo mentre facevano il bagno. Immediati i soccorsi con le idromoto della Asl Bt, le ambulanze di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando e l'elisoccorso che è arrivato da Foggia.

Gli altri quattro giovani sono stati trasportati all'ospedale Dimiccoli di Barletta ma sono coscienti. I minori non accompagnati ed extracomunitari erano a Margherita per una giornata al mare con una cooperativa di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza.

I soccorritori hanno eseguito immediatamente le manovre di rianimazione ma il 16enne era già deceduto.