circle x black
Milano, Basciano al pm: "Mai violenza o minacce contro Sophie Codegoni"

Il deejay è indagato per stalking nei confronti dell'ex compagna

Alessandro Basciano - Ipa
Alessandro Basciano - Ipa
05 novembre 2025 | 19.58
Redazione Adnkronos
Mai usato violenza fisica, né fatto minacce. Alessandro Basciano, indagato per stalking dell'ex compagna Sophie Codegoni, per circa cinque ore si difende. Interrogato dal pubblico ministero di Milano Antonio Pansa, il deejay riempie 21 pagine di trascrizioni sintetiche, deposita video, fornisce il nome di eventuali testimoni a favore, contestualizza le chat diffuse dalla stampa e fornisce elementi nuovi per sconfessare la tesi di chi lo accusa.

La tensione iniziale lascia spazio alla fiducia. "Alessandro è sereno e soddisfatto. Abbiamo fornito elementi che possono smontare l'accusa, abbiamo contestualizzato i messaggi, abbiamo ripercorso ogni singolo capo d'accusa e di fronte abbiamo trovato un pm preparato e disponibile all'ascolto. È andato molto bene" spiega il difensore, l'avvocato Leonardo D'Erasmo.

Non è escluso che proprio i nuovi elementi forniti dalla Procura possano indurre il pubblico ministero a sentire altri testimoni, prima di decidere sul caso che ha influito sulla vita lavorativa di Basciano. E nel senso di un ritorno, quanto prima, alla normalità l'avvocato ha annunciato un'istanza per la revoca della misura, ossia del divieto di avvicinamento disposto dal Riesame di Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
