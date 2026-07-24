BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), "crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in opportunità"

"BeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e fornisce loro gli strumenti per inseguire i propri sogni, affiancando alla carriera sportiva un percorso di formazione". Così Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, intervenuta al roadshow "Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream" al Giffoni Film Festival. "Il talento da solo non basta: servono opportunità, persone che credano nei giovani e una rete capace di accompagnarli nel loro percorso di crescita".