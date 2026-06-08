circle x black
Cerca nel sito
 

Belluno, il figlio è tra aggressori di un 46enne egiziano: si dimette l’assessore al sociale Dal Pont

“La decisione deriva esclusivamente dalla volontà di evitare imbarazzi e difficoltà al lavoro di questa amministrazione di cui mi sono sentito pienamente parte per 4 anni”

Marco Dal Pont - (Fermo immagine
Marco Dal Pont - (Fermo immagine
08 giugno 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'assessore comunale alle Politiche sociali di Belluno, Marco Dal Pont, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta oggi, dopo che una settimana fa era emerso il coinvolgimento del figlio nell'aggressione di gruppo ai danni di un 46enne egiziano, avvenuta lo scorso 22 marzo in pieno centro.

CTA

Tra i sei ragazzi, quattro maggiorenni e due minorenni che quella notte inseguirono e pestarono con calci e pugni in faccia l’egiziano, c’era anche Luca, il figlio dell’assessore. Il pestaggio fu ripreso in un video poi circolato online ed è grazie a quello che la questura è arrivata all’identificazione del gruppo, denunciato per aggressione e prossimo a essere colpito anche da Daspo urbano.

“La decisione deriva esclusivamente dalla volontà di evitare imbarazzi e difficoltà al lavoro di questa amministrazione di cui mi sono sentito pienamente parte per 4 anni” fa sapere in una nota l’ex assessore Del Pont, considerato uno dei papabili a succedere al sindaco De Pellegrin.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
marco dal pont belluno news marco dal pont dimissioni cronaca news
Vedi anche
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza