L'assessore comunale alle Politiche sociali di Belluno, Marco Dal Pont, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta oggi, dopo che una settimana fa era emerso il coinvolgimento del figlio nell'aggressione di gruppo ai danni di un 46enne egiziano, avvenuta lo scorso 22 marzo in pieno centro.

Tra i sei ragazzi, quattro maggiorenni e due minorenni che quella notte inseguirono e pestarono con calci e pugni in faccia l’egiziano, c’era anche Luca, il figlio dell’assessore. Il pestaggio fu ripreso in un video poi circolato online ed è grazie a quello che la questura è arrivata all’identificazione del gruppo, denunciato per aggressione e prossimo a essere colpito anche da Daspo urbano.

“La decisione deriva esclusivamente dalla volontà di evitare imbarazzi e difficoltà al lavoro di questa amministrazione di cui mi sono sentito pienamente parte per 4 anni” fa sapere in una nota l’ex assessore Del Pont, considerato uno dei papabili a succedere al sindaco De Pellegrin.