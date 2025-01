La 39enne, ricoverata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni, lo aveva già denunciato per maltrattamenti. Ferito anche uno dei passanti intervenuti

Ha accoltellato la moglie dopo una lite davanti al supermercato di Seriate nel bergamasco. L'uomo, 49enne di nazionalità rumena, è stato fermato da alcuni passanti tra cui un militare dell'Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito a sua volta in modo lieve.

La donna, prima dell'aggressione di oggi con un coltello da cucina, lo aveva già denunciato per maltrattamenti. Ora la 39enne, anche lei rumena, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo ed è in prognosi riservata. L'aggressore è stato poi arrestato dai carabinieri di Seriate arrivati subito sul posto.