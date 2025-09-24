Botta e risposta tra Pier Luigi Bersani e Corrado Augias sul linguaggio politico e sulla comunicazione di Giorgia Meloni martedì sera a La Torre di Babele, in onda su La7. Il giornalista e conduttore mette in luce la forza comunicativa della presidente del Consiglio: "Questa signora Meloni è una comunicatrice fenomenale. Sa maneggiare le armi della dialettica, indicando nemici e bersagli precisi".

"Se si vuol fare della propaganda dozzinale si parla come la Meloni, ma non credo che abbia grande effetto sinceramente", è la replica dell'ex leader del Pd. "E non creda - gli risponde Augias - non sia così ottimista, perché giocare su questa cosa 'noi siamo delle vittime dell'odio' è facile ma è anche redditizio". "Caro Bersani, la sinistra non sa fare questo tipo di cose. Non lo sa fare per onestà, per ripugnanza intellettuale ma anche perché non è capace di farlo", afferma ancora il giornalista.