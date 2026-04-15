Beverage: Gasparri (Ichnusa), 'Metodo Lento racconta nel suo nome la storia della sua ricetta'

"Con Ichnusa Metodo Lento abbiamo scelto di dedicare più tempo al cuore del processo birrario, la fermentazione, esprimendo al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti. Metodo Lento è l'ultimo capitolo di una storia centenaria che racconta la nostra passione per la qualità e la continua voglia di innovare, incarnando appieno lo spirito del birrificio di Assemini", così Leo Gasparri, responsabile Comunicazione di Ichnusa, intervenendo alla presentazione della nuova birra Metodo Lento, l'ultima nata dello storico birrificio di Assemini.