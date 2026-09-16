circle x black
Cerca nel sito
 

Bimba di due anni morta al Buzzi: indagati tre medici dell'ospedale dell'ospedale di Rho

Il fascicolo per omicidio colposo era stato aperto dalla pm Rosaria Stagnaro

Bimba di due anni morta al Buzzi: indagati tre medici dell'ospedale dell'ospedale di Rho
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 14.03
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Tre medici dell'ospedale di Rho (Milano) risultano indagati per la bambina di due anni morta, mercoledì 9 settembre, al Buzzi di Milano.

La piccola era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d'urgenza all'ospedale Buzzi a Milano dove è deceduta.

﻿Il fascicolo per omicidio colposo era stato aperto dalla pm Rosaria Stagnaro. I genitori della bambina hanno presentato una querela in Procura a Milano nei giorni scorsi. Si tratta di una denuncia in cui i familiari ricostruiscono le fasi della vicenda riguardante la piccola, la quale era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d'urgenza all'ospedale dei bambini dove è deceduta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanità omicidio colposo bimba morta milano ospedale di rho
Vedi anche
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza