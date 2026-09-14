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Bimba morta al Buzzi, genitori presentano denuncia in Procura a Milano

I familiari ricostruiscono le fasi della vicenda riguardante la piccola di due anni morta mercoledì 9 settembre

L'ospedale Buzzi - (Fotogramma/Ipa)
L'ospedale Buzzi - (Fotogramma/Ipa)
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14 settembre 2026 | 17.14
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

I genitori della bambina di due anni morta, mercoledì 9 settembre, al Buzzi di Milano hanno presentato una querela in Procura a Milano. Si tratta di una denuncia in cui i familiari ricostruiscono le fasi della vicenda riguardante la piccola, la quale era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d'urgenza all'ospedale dei bambini dove è deceduta. Sul caso il Buzzi ha presentato un esposto in Procura a Milano, la pm Rosaria Stagnaro ha fatto sequestrate le cartelle mediche, mentre deve ancora fissare l'autopsia. Prima dell'approfondimento medico la Procura dovrà decidere quanti e quali medici indagare, un atto dovuto per consentire ai consulenti delle parti di partecipare all'autopsia.

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