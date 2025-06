La Procura: "Mia portata via dall'ex hotel". Indagini confermano che la piccola peruviana fu sequestrata attraverso una via nascosta, mentre si attendono segnalazioni per il suo ritrovamento

A due anni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, detta Kata, la bambina peruviana svanita nel nulla il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, struttura all'epoca oggetto di occupazione abusiva da parte di cittadini romeni, albanesi e sudamericani, la Procura del capoluogo toscano, con un comunicato firmato dal procuratore Filippo Spiezia, fa chiarezza su un punto cruciale: la piccola allora di 5 anni è stata sicuramente portata fuori dall'edificio, e non è mai uscita dagli ingressi ufficiali. La pista più accreditata dagli investigatori del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri è che sia stata fatta uscire da una via alternativa, non videosorvegliata, un dettaglio emerso grazie a esperimenti giudiziali sul campo.

Le indagini

Le indagini, coordinate dal procuratore Spiezia e condotte dal reparto operativo dell'Arma, non hanno mai abbandonato alcuna ipotesi e si sono estese a livello internazionale, con richieste di assistenza ad autorità straniere. Nonostante numerose segnalazioni di presunti avvistamenti in Italia e all'estero, nessuna ha finora portato a risultati concreti, spiega il magistrato.

Le ricerche svolte con l'ausilio di unità cinofile specializzate e reparti tecnici dell'Arma hanno escluso che Mia sia rimasta nell'edificio o nelle sue immediate vicinanze. L'analisi dei filmati delle telecamere poste agli ingressi di via Maragliano e via Boccherini ha infatti dimostrato che la bambina non è mai uscita da quei varchi. Il percorso più probabile individuato dagli investigatori prevede l'uscita dal piazzale interno dell'ex hotel Astor attraverso lo scavalcamento del muro di recinzione, per poi accedere a un'area condominiale vicina e proseguire verso via Monteverdi. Gli esperimenti giudiziali condotti sul posto hanno confermato la fattibilità di questa via per un adulto che accompagna una bambina.

La Procura ha diffuso due immagini

Per facilitare il ritrovamento, la Procura ha diffuso due immagini: una fotografata all'epoca della scomparsa e una seconda elaborata digitalmente, che mostra come potrebbe apparire Mia oggi. Le immagini sono disponibili sul sito ufficiale della Procura e sono state messe a disposizione della stampa.

Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Firenze al numero 055 2061.

Due lunghi anni senza notizie certe hanno segnato la città di Firenze e la comunità peruviana che segue con ansia questa vicenda. Il caso di Mia Kataleya rimane aperto, con la speranza che la collaborazione di chiunque possa fornire un aiuto che porti presto a una svolta decisiva.