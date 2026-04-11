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Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave

Morto il piccolo di poco più di un anno caduto giovedì pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di Bologna

Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
Pronto soccorso - Fotogramma /Ipa
11 aprile 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una palazzo a Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo, di origine marocchina, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata nella terapia intensiva pediatrica, intubato e ventilato meccanicamente in sedazione farmacologica.

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Morto bimbo caduto dal secondo piano a Bologna

È intanto morto oggi in ospedale il bambino di poco più di un anno che giovedì pomeriggio, attorno alle 17, era caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri a Bologna. Il bambino era ricoverato all’ospedale Maggiore. Sul posto erano intervenuti il 118 e la Polizia.

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caduta bimbo gravi condizioni
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