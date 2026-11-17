L’indagato avrebbe inviato al minore proprie immagini sessualmente esplicite e lo avrebbe poi indotto a trasmettere fotografie intime

Il gip del Tribunale di Termini Imerese (Palermo) ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo di 34 anni, residente nella provincia di Bari, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata e continuata, "posta in essere attraverso l’utilizzo di social network e applicazioni di messaggistica, in danno di un bambino di età inferiore ai dieci anni". L’esecuzione della misura cautelare è stata affidata, per competenza territoriale, al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari della Polizia di Stato, che curerà anche i successivi sviluppi investigativi. L’attività d’indagine, condotta dal personale della Sezione di P.G. – Aliquota Polizia di Stato di Termini Imerese, ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla madre del bambino, che aveva scoperto l’esistenza di contatti intrattenuti dal figlio con un adulto attraverso alcune piattaforme social e applicazioni di messaggistica.

Secondo la contestazione provvisoria formulata nell'ambito del procedimento, l'uomo avrebbe inizialmente contattato il bambino attraverso TikTok e WhatsApp, fingendo di condividerne alcuni interessi, anche legati al mondo dei videogiochi, così da instaurare progressivamente con lui un rapporto di confidenza. Nel corso delle successive comunicazioni, l’indagato avrebbe inviato al minore proprie immagini sessualmente esplicite e lo avrebbe poi indotto, in più occasioni, a trasmettere fotografie intime, anche prospettandogli conseguenze negative sul piano delle relazioni sociali qualora non avesse assecondato le sue richieste.

"Le condotte contestate, che rientrano in un quadro di significativa gravità indiziaria, sarebbero quindi avvenute interamente online e senza alcun contatto fisico tra l’indagato e il bambino, circostanza che rende la vicenda particolarmente significativa anche sotto il profilo della prevenzione dei pericoli connessi all’utilizzo non controllato di smartphone, social network e applicazioni di messaggistica da parte dei più piccoli. Le successive indagini, sviluppate dalla Sezione di P.G. – Aliquota Polizia di Stato presso la Procura di Termini Imerese, anche mediante articolate attività di intercettazione telefonica e telematica, hanno consentito di identificare l’indagato, facendo emergere un quadro investigativo più ampio rispetto al singolo episodio dal quale aveva avuto origine l’indagine. L’uomo sarebbe infatti risultato abitualmente attivo, soprattutto nelle ore serali e notturne, su canali e gruppi online a contenuto pornografico, all’interno dei quali avrebbe ricercato interlocutori con cui avviare conversazioni private, manifestando uno specifico interesse per materiale pedopornografico riguardante minori e proponendone lo scambio".